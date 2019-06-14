Слухання у Гаазі завершено. Українська сторона підсумувала два тижні роботи на засіданнях щодо позову про порушення Росією прав Києва.
Слухання у Міжнародному суді ООН у Гаазі за позовом України про порушення Росією прав Києва в Чорному, Азовському морях та Керченській протоці, завершено.
Наступний етап – обговорення справи по суті, повідомив юрисконсульт Хуан Ігнасіо Массун, що представляє цей суд. Терміни ухвалення арбітражного рішення не встановлено.
На думку заступника міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олени Зеркаль, трибунал ухвалить рішення через кілька місяців.
– Відповідна Конвенція є складною та багатошаровою. Мова йде про три рівні правопорушень — вчинення актів тероризму, фінансування тероризму та відповідальності держави за невиконання своїх обов‘язків щодо попередження та протидії фінансуванню тероризму, — зазначила Зеркаль.
Також, вона повідомила, що у справі щодо міжнародного морського права Росія додає до всього ще і питання статусу Азовського моря і Керченської протоки.
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– Росія, буквально, намагається змусити арбітрів підтвердити, що нічого не змінилося з часів Російської імперії. А заплутана історія наших з РФ відносин з цього питання лише ускладнює наше завдання з відстоювання наших суверенних прав за Конвенцією ООН за морського права, — написала Зеркаль.
Нагадаємо, раніше Зеркаль заявила, що заперечення Росії у Гаазі не відрізняються від аргументів дворічної давнини.