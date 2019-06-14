Суд у Севастополі (Крим) звільнив капітана українського судна ЯМК-0041 Віктора Новицького.
Капітана українського судна ЯМК-0041 Віктора Новицького, обвинуваченого в незаконному видобутку біоресурсів, звільнили за рішенням Балаклавського районного суду Севастополя.
Новицькому призначили штраф у розмірі 550 тис. рублів (226 тис. грн).
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Враховуючи час перебування Новицького під вартою, суд звільнив його від призначеного покарання, скасувавши запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.
Йому належить оплатити в рахунок відшкодування збитку 440 тисяч рублів (181 тис. грн).
Останнім часом Новицький перебував під підпискою про невиїзд і жив у Криму в орендованій квартирі.
Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал з морського права задовольнив позов України щодо захоплення Росією 24 українських моряків і трьох кораблів у 2018 році.
Джерело: Балаклавський районний суд Севастополя
Фото: investigator.org.ua