Під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим припинено незаконне переправлення осіб через державний кордон.

Прокуратура АР Крим спільно зі слідчими Головного управління СБУ та працівниками Азово-Чорноморського управління Держприкордонслужби викрили незаконне переправлення осіб через державний кордон до Російської Федерації.

Правопорушники також організовували в’їзд/виїзд на тимчасово окуповану територію півострову Крим.

13 червня у м. Дніпро проведені обшуки у житлі та автотранспортних засобах організаторів злочинної схеми.

– Під час обшуків виявлено та вилучено два автомобіля, що використовувались для незаконних перевезень, карти українських і російських операторів зв’язку, митні декларації РФ та інші речі й документи, що підтверджують вчинення злочинів, – повідомляють у прокуратурі.

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За результатами проведених слідчих дій організатору злочинної діяльності повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.













У Дніпрі затримали “підприємців”, що незаконно перевозили людей до РФ / 3 фотографии

Злочинцям загрожує ув’язнення на термін від п’яти до восьми років.

Нагадаємо, Служба безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою затримала главу “Центральної виборчої комісії ДНР” Романа Лягіна.

Джерело: Прокуратура АР Крим