PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

У Дніпрі затримали “підприємців”, що незаконно перевозили людей до РФ

Під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим припинено незаконне переправлення осіб через державний кордон.

У Дніпрі затримали “підприємців”, що незаконно перевозили людей до РФ

Прокуратура АР Крим спільно зі слідчими Головного управління СБУ та працівниками Азово-Чорноморського управління Держприкордонслужби викрили незаконне переправлення осіб через державний кордон до Російської Федерації.

Правопорушники також організовували в’їзд/виїзд на тимчасово окуповану територію півострову Крим.

13 червня у м. Дніпро проведені обшуки у житлі та автотранспортних засобах організаторів злочинної схеми.

– Під час обшуків виявлено та вилучено два автомобіля, що використовувались для незаконних перевезень, карти українських і російських операторів зв’язку, митні декларації РФ та інші речі й документи, що підтверджують вчинення злочинів, – повідомляють у прокуратурі.

Читайте: 5 років катастрофи ІЛ-76: СБУ встановила причетність Кремля

За результатами проведених слідчих дій організатору злочинної діяльності повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.

  • image
  • image
  • image
У Дніпрі затримали “підприємців”, що незаконно перевозили людей до РФ / 3 фотографии

Злочинцям загрожує ув’язнення на термін від п’яти до восьми років.

Нагадаємо, Служба безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою затримала главу “Центральної виборчої комісії ДНР” Романа Лягіна.

Джерело: Прокуратура АР Крим

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Окупаційний “суд” у Криму заарештував вісім кримських татар
У школах Сімферополя дітей годували зіпсованими продуктами
Обшуки в Криму: російські силовики затримали кримських татар
Кримський “суд” виніс вирок українцю Давиденку
У Дніпрі п’яна пара влаштувала стрілянину з балкона
За анексію Криму: Єврокомісія запропонувала продовжити санкції проти РФ
Дніпровський театр імені Шевченка виступив на The Mississauga Ukrainian Festival в Канаді
Били по літаках та інфраструктурі: російські окупанти провели навчання у Криму
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка