Кабінет Міністрів ухвалив рішення щодо здійснення добровільного внеску України у розмірі $40 тис. до Організації американських держав (ОАД) як постійного спостерігача.
Україна приєднається до Організації американських держав як постійний спостерігач.
– Це сприятиме поглибленню політичного діалогу з державами Північної та Південної Америки.
Зокрема з питань регіональної та глобальної безпеки, боротьби з тероризмом та наркобізнесом, правозахисної діяльності, а також розвитку торговельно-економічного співробітництва із зазначеними державами, – говориться у заяві Кабміну.
Здійснення Україною добровільного внеску до ОАД передбачає створення платформи для розширення співпраці з країнами ОАД.
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Також рішення зміцнює міжнародну підтримку України, у тому числі у рамках ООН та інших міжнародних організацій.
Нагадаємо, Україна представила остаточні клопотання в Суді ООН за позовом проти Росії.