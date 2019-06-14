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Факти / Україна / Політика

Україна стане спостерігачем Організації американських держав

Кабінет Міністрів ухвалив рішення щодо здійснення добровільного внеску України у розмірі $40 тис. до Організації американських держав (ОАД) як постійного спостерігача.

Україна стане спостерігачем Організації американських держав

Україна приєднається до Організації американських держав як постійний спостерігач.

– Це сприятиме поглибленню політичного діалогу з державами Північної та Південної Америки.

Зокрема з питань регіональної та глобальної безпеки, боротьби з тероризмом та наркобізнесом, правозахисної діяльності, а також розвитку торговельно-економічного співробітництва із зазначеними державами, – говориться у заяві Кабміну.

Здійснення Україною добровільного внеску до ОАД передбачає створення платформи для розширення співпраці з країнами ОАД.

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Також рішення зміцнює міжнародну підтримку України, у тому числі у рамках ООН та інших міжнародних організацій.

Нагадаємо, Україна представила остаточні клопотання в Суді ООН за позовом проти Росії.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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