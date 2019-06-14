На інформаційних сторінках учасників ЗНО 14 червня оприлюднено результати тестів з української мови і літератури, математики та фізики, проте наразі сайт УЦОЯО не працює через перезавантаження запитами.

На сайті Українського центру оцінювання якості освіти 14 червня розміщено результати зовнішнього незалежного оцінювання з трьох предметів – української мови і літератури, математики та фізики.

Проте наразі випускники не можуть зайти на свої інформаційні сторінки – сайт тимчасово не працює.

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– Багато відвідувачів намагаються зайти на свої сторінки і роблять множинні запити до серверу. Щойно кількість відвідувачів зменшиться – сайт відновить роботу, – пояснили у УЦОЯО.

До слова, Український центр оцінювання якості освіти опублікував графік проведення додаткової сесії ЗНО, яка проходитиме з 26 червня до 11 липня.