Кожен у своєму житті час від часу змушений міняти роботу. Але як правильно звільнитися, які виплати повинні нарахувати при цьому і чи можна не відпрацьовувати 14 днів – у матеріалі Фактів ICTV.

У звільнення є дві сторони – юридична та психологічна. Як піти красиво – поради експертів на Фактах ICTV.

Юридична сторона

Звільнення без відпрацювання

Відповідно до закону, співробітник повинен за 2 тижні до звільнення попередити роботодавця про свій намір. Отже, він повинен відпрацювати 2 тижні перед розірванням договору.

Однак тут є винятки. Звільнитися у будь-який момент без відпрацювання двотижневого терміну можна при наявності поважних причин, передбачених ст. 38 КЗпП:

переїзд на нове місце проживання;

переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість;

вступ до навчального закладу;

неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком;

вагітність;

догляд за дитиною до досягнення нею 14 років або дитиною з інвалідністю;

догляд за хворим членом родини відповідно до медичного висновку або особою з інвалідністю I групи;

вихід на пенсію;

прийняття на роботу за конкурсом.

У кожному разі працівник повинен надати роботодавцю документи, що підтверджують існування названих вище підстав.

– Також працівник може не відпрацьовувати 2 тижні, якщо начальник не виконує законодавство про працю, умови колективного чи трудового договору, – каже адвокат Олександр Босенко.

Звільнення без попередження – наслідки

Написати заяву про звільнення і через годину покинути місце роботи, звичайно, не можна, як мінімум, з етичних міркувань, та й закон не дозволить (за винятком перерахованих вище поважних причин). Але, окрім обов’язкового двотижневого відпрацювання, ніяких санкцій до працівника не застосовується – це не передбачено законодавством України.

Звільнення без підпису керівника

Бувають випадки, коли працівник бажає звільнитися з займаної ним посади, але керівник або уповноважений ним орган не приймає заяву про звільнення і не видає відповідний наказ, таким чином, затягуючи процес.

– У такому разі працівникові потрібно відправити заяву про звільнення на юридичну адресу підприємства, де він працює, поштою. День отримання компанією такого листа і буде вважатися днем ​​подачі заяви про звільнення, – стверджує експерт.

Можна також зафіксувати факт правопорушення з боку роботодавця у відповідному акті за участю 2-х співробітників.

Ти звільнений!

Керівництво також не може звільнити співробітника одним помахом: про свій намір воно зобов’язане попередити за 2 місяці. В іншому випадку це буде прирівняне до звільнення без законних підстав.

– Тоді співробітник може звернутися до суду і клопотати про відновлення на роботі. Згідно зі статтею 235 КЗпП, працівник повинен бути поновлений на попередній роботі органом, який розглядає трудовий спір, – розповідає адвокат.

Як і у першому випадку, звільнення без повідомлення можливо у разі угоди між сторонами, що прямо передбачено п. 1 ст. 36 КЗпП України.

Виплати та компенсації при звільненні

Працівникові у день його звільнення зобов’язані виплатити заробітну плату за відпрацьовані дні, а також компенсацію за невикористану відпустку.

– Якщо співробітник у день звільнення не працював, то виплати повинні бути проведені не пізніше наступного дня після пред’явлення працівником вимоги про розрахунок. Про суму роботодавець повинен письмово повідомити працівника перед нарахуванням грошей (цей обов’язок передбачений ст. 116 КЗпП), – розповідає Олександр Босенко.

Якщо ж роботодавець ігнорує цей пункт Трудового кодексу, до нього застосовується відповідні санкції. Він повинен виплатити працівникові його середній заробіток за кожен день затримки.

– Наприклад, співробітник за день отримує 200 грн, а роботодавець у свою чергу звільнив його з затримкою у 2 дні. Отже, начальник повинен заплатити +400 гривень, тобто за кожен день затримки, – пояснює юрист.

Психологічна сторона

Звільнення – це природний процес професійного становлення особистості і без нього навряд чи можна обійтися. Але як зрозуміти, що настав час міняти роботу і як піти красиво – розпитали у психолога Людмили Мініної.

Досвідчені кадровики радять фахівцям, націленим на кар’єру, не засиджуватися на одному місці більше 2-3 років. Саме такий графік зміни роботи, на їхню думку, дає найбільш швидкий і надійний кар’єрний ріст.

Наскільки це так сказати складно, однак одне точно вірно. Якщо протягом цих 2-3 років вам жодного разу не піднімали заробітну плату і не підвищували по службі – це вірна ознака міняти роботу.

– Є безліч дзвіночків, що говорять “пора”, але найбільш явний – це апатія і зневіра. Якщо ви протягом довгого часу відчуваєте себе пригніченим, а робота не приносить ніякої радості, варто задуматися про звільнення, – каже психолог.

Є й інші ознаки, ось їх основний перелік:

Робота не задовольняє ваших потреб: відсутня можливість кар’єрного росту або ж ви досягли бажаного і далі у компанії нема куди зростати.

Нездорова обстановка: постійні крики і образи на вашу адресу, порушення емоційних кордонів.

Вам не подобається колектив, ви однозначно у нього не вписуєтесь.

Робота є джерелом постійних стресів і це сильно б’є по вашому здоров’ю. У вас почалися нервові м’язові тіки, головні болі, нудота, запаморочення, проблеми зі спиною, шкірні висипання на нервовому грунті, загострення хронічних захворювань.

– Даний список далеко не повний. Так що, приймаючи рішення про звільнення, зважте всі “за” та “проти”. Важливо, щоб воно не було засноване виключно на емоціях. Прислухайтеся до себе, можливо, ви просто втомилися і вам всього лише потрібна відпустка, – радять Людмила Мініна.

Як піти з гідністю

Перш за все психологи радять не влаштовувати скандал за принципом “… йду і вже все одно”.

– У першу чергу це може негативно вплинути на вас, створити вам дуже нехорошу репутацію. А також відносини з людьми будуть зіпсовані. Звільнятися варто спокійно, зберігаючи самовладання, повагу до себе та інших, – запевняє експерт.

Не варто і звільнятися у розпал відпусток або у пік сезону, особливо, якщо у вас вузька спеціальність і ви розумієте, що це завдасть непоправної шкоди фірмі і призведе до збитків і кризи. Краще, якщо, звісно, час і обставини вам дозволяють, трохи затриматися і піти у більш спокійний для підприємства період.

Ну і нарешті красиво попрощайтеся, подякуйте колегам і керівникові за той досвід, який ви тут отримали.

– Раджу також влаштувати прощальну зустріч для колег. Тортик, цукерки, бутерброди будуть приводом не тільки висловити подяку, а й стануть позитивною крапкою у вашій історії у цій компанії, – стверджує психолог.

З моменту прийняття на роботу і до звільнення співробітник проживає маленьке життя і від того, як ви підете, залежить не тільки ваша репутація, але і враження від цього часу у цілому. Тому так важливо врахувати всі нюанси, дотримати офісний етикет ну і, звичайно, не забути про свої права та обов’язки.

Ангеліна Маліновська.