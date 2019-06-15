На КПВВ Каланчак Росія передала капітана риболовецького судна ЯМК-0041 Віктора Новицького представнику уповноваженого з дотримання прав жителів АР Крим та Севастополя Ісмаїлу Халікову.

Суд у Севастополі 14 червня звільнив капітана українського судна ЯМК-0041 Віктора Новицького і того ж дня на КПВВ Каланчак РФ передала його Україні.

Нагадаємо, 4 травня 2018 року Віктора Новицького затримали працівники ФСБ РФ за нібито незаконний видобуток біологічних ресурсів. Майже півроку капітана риболовецького судна ЯМК-0041 утримували під вартою у Сімферопольському СІЗО.

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1 листопада 2018 року Новицькому змінили запобіжний захід на підписку про невиїзд, він мешкав у Сімферополі в орендованій квартирі.

А 14 червня відбулося засідання суду, який звільнив українця. Йому належить сплатити в рахунок відшкодування збитку 440 тис. рублів (181 тис. грн).

Фото: Людмила Денісова