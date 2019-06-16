PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Град, грози та шквали: на Україну насувається негода

На Україну насуваються грози, град і шквали.

Погода

16 червня на заході України очікуються грози, місцями град і шквали 15-20 м/с.

До кінця доби 16 та вночі 17 червня у Карпатському регіоні також очікуються значні дощі.

Читайте: Затоплені вулиці і повалені білборди: під Дніпром вирувала негода

17 червня у західних, Житомирській та Вінницькій областях областях грози, а також у Чернігові і Києві подекуди град та шквали 15-20 м/с.

Нагадаємо, що в Україні через негоду на території Івано-Франківської, Херсонської та Кіровоградської областей підтоплені населені пункти.

Раніше Факти ICTV публікували прогноз погоди на Трійцю.

Джерело: ДСНС

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка