Прем’єр-міністр Володимир Гройсман в ексклюзивному інтерв’ю Фактам тижня розповів про мінімальну зарплату у $300, про концепцію Держава у смартфоні та про перші законопроекти, які партія Українська стратегія внесе до Верховної Ради.

Володимир Гройсман у передвиборчій рубриці Гість студії програми Факти тижня на ICTV розкрив перші кроки партії Українська стратегія.

Прем’єр-міністр України розповів, як зробити так, щоб мінімальна зарплата в Україні була $300:

– План $300 – це для мене план абсолютно реальний і чіткий. Ви правильно ставите питання, чому не вдалося швидше це зробити? Я вам скажу мова йде, по-перше, це зростання економіки, по-друге – це про детінізацію.

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Також Гройсман прокоментував концепцію Держава у смартфоні, зазначивши, що 150 послуг вже є в онлайн.

– Цю систему потрібно постійно розвивати і робити нові послуги. Але я точно можу сказати, що найголовніше, що треба зробити – це зменшити кількість послуг, щоб вимог держави за певними формальними речами стало менше. Це буде зручно для людей. І наше завдання мінімізувати взагалі контакт з чиновниками.

Прем’єр-міністр заявив, що у партії Українська стратегія вже є низка законопроектів, що стосуються розвитку економіки, міжнародних відносин з ЄС і інтеграції.

– Є один особливий закон, який, я вважаю, має надзвичайно важливе значення, я хочу створити фонд майбутнього, державний фонд майбутнього, куди ми направимо серйозні фінансові ресурси і ми забезпечимо можливості для того, щоб: вчити українських дітей з величезним рівнем якості, вирішувати інші проблеми стійкості і майбутнього нашої держави і її сили. Цей законопроект ми будемо впроваджувати, за який ми будемо боротися, я глибоко переконаний, що ми його проведемо. Він повинен консолідувати фінансові ресурси від природних копалин, від приватизації, надходжень детінізації економіки. Крім того, я вважаю, що сюди повинні бути спрямовані кошти від великих монополій, олігархів, – каже Гройсман.

До речі, Павло Клімкін розповів про свої досягнення і провали на посаді, про те, як пив з Лавровим, хто кликав його у партію та що обговорював із Зеленським.