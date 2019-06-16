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Факти / Україна

Не можуть вилетіти більше доби! В аеропорту Львова затримують рейси до Єгипту

В аеропорту Львова рейси до Хургади (Єгипет) і назад затримуються більше ніж на добу.

Не можуть вилетіти більше доби! В аеропорту Львова затримують рейси до Єгипту

В аеропорту Львова туристи вже добу не можуть вилетіти до Хургади. Рейс BKV2093 був запланований на 15 червня 2.00, зараз час відправлення перенесли на 16 червня 18.00.

Не можуть люди вилетіти і з Хургади. Рейс BKV2094 затримується, час відправлення 17 червня 2.50. Раніше час відбуття був 15 червень 11.00.

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– Подібна ситуація і з рейсом BKV2079 Львів-Шарм-ель-Шейх. Він затримується з вильотом до 16 червня 13.40 (планувався на  16 червня 4.00), оскільки буде виконуватися бортом, який прибуде рейсом BKV2080 з Шарм-ель-Шейха о 12.50, – йдеться на сайті аеропорту Львів.

Затримуються рейси авіакомпанії Буковина Ейрлайнз.

До речі, раніше Факти ICTV писали, що робити і як отримати компенсацію, якщо ваш рейс затримали або скасували.

Джерело: аеропорт Львів

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