В аеропорту Львова рейси до Хургади (Єгипет) і назад затримуються більше ніж на добу.

В аеропорту Львова туристи вже добу не можуть вилетіти до Хургади. Рейс BKV2093 був запланований на 15 червня 2.00, зараз час відправлення перенесли на 16 червня 18.00.

Не можуть люди вилетіти і з Хургади. Рейс BKV2094 затримується, час відправлення 17 червня 2.50. Раніше час відбуття був 15 червень 11.00.

Читайте: Дешевше, ніж потягом: SkyUp запускає рейс Київ-Львів

– Подібна ситуація і з рейсом BKV2079 Львів-Шарм-ель-Шейх. Він затримується з вильотом до 16 червня 13.40 (планувався на 16 червня 4.00), оскільки буде виконуватися бортом, який прибуде рейсом BKV2080 з Шарм-ель-Шейха о 12.50, – йдеться на сайті аеропорту Львів.

Затримуються рейси авіакомпанії Буковина Ейрлайнз.

До речі, раніше Факти ICTV писали, що робити і як отримати компенсацію, якщо ваш рейс затримали або скасували.

Джерело: аеропорт Львів