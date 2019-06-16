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Факти / Україна

Путін займає вичікувальну позицію щодо Зеленського – Пєсков

Президент РФ Володимир Путін займає вичікувальну позицію щодо нового президента України.

путін

Володимир Путін поки не визначився, яку позицію зайняти щодо нового президента України.

– Путін займає вичікувальну позицію щодо Зеленського, оскільки до цих пір немає розуміння, якими будуть підходи нового президента до основних питань порядку денного, – заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков в ефірі програми Москва. Кремль. Путін.

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Також він додав, що “неясно, чи збережеться недружня позиція України по відношенню до Росії”.

До речі, раніше Путін заявив, що готовий контактувати з Володимиром Зеленським, якщо отримає таке запрошення.

Джерело: РБК-Україна

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