Президент РФ Володимир Путін займає вичікувальну позицію щодо нового президента України.
Володимир Путін поки не визначився, яку позицію зайняти щодо нового президента України.
– Путін займає вичікувальну позицію щодо Зеленського, оскільки до цих пір немає розуміння, якими будуть підходи нового президента до основних питань порядку денного, – заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков в ефірі програми Москва. Кремль. Путін.
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Також він додав, що “неясно, чи збережеться недружня позиція України по відношенню до Росії”.
До речі, раніше Путін заявив, що готовий контактувати з Володимиром Зеленським, якщо отримає таке запрошення.
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