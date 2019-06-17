Вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня. Що таке партійні списки та за яким принципом вони формуються – читайте в матеріалі.

Позачергові парламентські вибори 2019 відбудуться 21 липня. Цьогоріч вони пройдуть за змішаною виборчою системою.

Тобто 50% народних депутатів обирають за мажоритарними списками та голосують за одного кандидата з наданого переліку.

50% обирають за закритими партійними списками. Це передбачає голосування за конкретну партію, проте виборець не знає, кому саме з депутатів він віддає перевагу.

Партійні списки існують відкриті та закриті.

Відповідно до закритих партійних списків, виборець голосує за партію. На список кандидатів, які висуваються до Верховної Ради від цієї партії, голос не впливає. Лідери партії формують його на власний розсуд.

Тобто виборець не впливає на те, у якому порядку кандидати зі списку отримають депутатські мандати.

Читайте: Як змінити місце голосування на виборах до Верховної Ради

Відкриті списки передбачають іншу систему голосування.

Вони дають можливість для виборця вказати, хто увійде до парламенту. Відкриті списки – це не лише публікація списків кандидатів від партії. Це голосування за конкретного кандидата в цьому списку, де той, хто більше набирає, піднімається в цьому рейтингу вище.

Відкриті списки – це можливість змінити порядок кандидатів в списку.

Тобто виборець голосує не за партію, а за кандидата від партії. Загальний результат партії залежатиме від кількості голосів, які в сукупності набрали кандидати.

До слова, раніше Факти ICTV писали, як голосувати на виборах не за місцем прописки.