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Факти / Україна

Зеленський: Україна не готова до переговорів з бойовиками

Україна не збирається вести переговори з сепаратистами з “ДНР” і “ЛНР”.

Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з президентом Франції Емануелем Макроном заявив, що Україна не готова вести переговори з сепаратистами з “ДНР” і “ЛНР”.

Проте робота у Мінському форматі продовжуватиметься й надалі.

– Ми готові припинити вогонь. Ми вже сказали: припинення вогню, звільнення полонених – це найперше, що треба зробити, – сказав Зеленський.

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Глава держави також попросив Францію зберегти дипломатичний та санкційний тиск на Росію, аби сприяти досягненню миру на Донбасі.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом почнеться підготовка зустрічі у Нормандському форматі.

Фото: Адміністрація Президента

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