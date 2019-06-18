З 10 по 16 червня в Україні на кір захворіли 967 осіб.
За даними Центру громадського здоров’я МОЗ України з 10 по 16 червня на кір захворіли 967 осіб.
Серед хворих 436 дорослих і 531 дитина.
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Найбільше нових випадків кору зафіксовано у Київській та Харківській областях.
Також високі показники у Тернопільській (80 хворих) та Львівській областях (64 хворих).
Нагадаємо, в Україні ввели безкоштовну вакцинацію від кору для дорослих.
Джерело: Міністерство охорони здоров’я України
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