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Факти / Україна

Кір в Україні: 967 осіб захворіли за тиждень

З 10 по 16 червня в Україні на кір захворіли 967 осіб.

корь

За даними Центру громадського здоров’я МОЗ України з 10 по 16 червня на кір захворіли 967 осіб.

Серед хворих 436 дорослих і 531 дитина.

Читайте: Спалах кору у США: Трамп закликав американців вакцинуватися

Найбільше нових випадків кору зафіксовано у Київській та Харківській областях.

Також високі показники у Тернопільській (80 хворих) та Львівській областях (64 хворих).

Нагадаємо, в Україні ввели безкоштовну вакцинацію від кору для дорослих.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я України

Фото: Dreamstime

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