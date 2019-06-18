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Факти / Україна / Політика

Парубій не надав КСУ докази про існування коаліції – представник президента

Наразі ані в Адміністрації президента, ані в Конституційному Суді немає офіційної інформації про наявність у складі фракцій партій Блок Петра Порошенка та Народний фронт більшості від конституційного складу Верховної Ради.

Парубій не надав КСУ докази про існування коаліції – представник президента

Представник президента України в КС Федір Веніславський заявив, що Конституційному Суду так і не надали докази про існування коаліції.

– Що стосується заяв голови ВР Андрія Парубія про начебто надання необхідних документів, то жодних нових доказів, які б засвідчили існування коаліції, він не пред’явив.

Він надав лише список коаліції станом на 27 листопада 2014 року і список членів двох фракцій — ББП та НФ станом на 14 квітня 2016 року, які ми під сумнів не ставимо і які є в матеріалах справи, — зазначив Веніславський.

Проте інформацію про персональний склад фракцій БПП та НФ з 29 березня 2016 року (коли фракція Радикальної партії Олега Ляшка остаточно заявила про вихід з коаліції) до 13 квітня 2016 року, коли була утворена нова коаліція, голова Верховної Ради України не надав.

– Так само він не надав інформації про персональний склад цих двох фракцій станом на 2019 рік, – заявив представник президента України в КС Федір Веніславський.

За його словами, останні заяви Андрія Парубія — це загальновідома та застаріла інформація, яка не має жодного значення для розгляду справи та рішення Конституційного Суду в ній.

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В АП заявили, що на офіційний запит від 5 червня на ім’я голови Верховної Ради щодо персонального складу фракцій БПП і НФ надійшла формальна відписка про велику завантаженість апарату ВР і неможливість найближчим часом надати відповідь.

До слова, представник президента у парламенті Руслан Стефанчук заявив, що у Володимира Зеленського є план роботи на перші 100 днів.

Джерело: Адміністрація Президента

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