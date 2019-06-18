PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Погода в Україні на 18 червня (КАРТА)

В Україні 18 червня переважно без опадів.

Погода

Лише у Карпатах, а вдень у центральних та Одеській областях місцями короткочасний дощ та гроза.

Температура повітря вночі 15-20°, на узбережжі морів – до 23°.

Вдень 25-30°, на півдні до 33°.

Читайте: Гороскоп на сьогодні, 18 червня

Вітер змінних напрямків, слабкий.

У Києві без опадів, вдень від 28° до 30°.

Нагадаємо, що в Україні через негоду на території Івано-Франківської, Херсонської та Кіровоградської областей підтоплені населені пункти.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка