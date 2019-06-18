У Кремлі прокоментували заяву президента України Володимира Зеленського про тему розмови у разі зустрічі з Володимиром Путіним.
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Путін завжди починає спілкування з правильних фраз.
– У випадку, якщо таке спілкування коли-небудь відбудеться, я не сумніваюся, що він теж почне спілкування з правильних фраз, – зазначив він.
Водночас, за його словами, ситуацію про приналежність Донбасу потрібно обговорювати з його жителями, а не Путіним.
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– А щодо Криму вже і говорити нічого, – додав прес-секретар Путіна.
Раніше Володимир Зеленський заявив, що під час можливої зустрічі з Володимиром Путіним насамперед підніме питання Донбасу і Криму.
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