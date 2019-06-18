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Факти / Україна

РФ зібрала біля України 82 тис. військових і ховає літаки у Криму

Росія тримає військове угруповання біля кордонів України і приховує наявність сучасніших літаків в окупованому Криму.

РФ зібрала біля України 82 тис. військових і ховає літаки у Криму

Росія розташувала біля українських кордонів у Донецькій та Луганській областях та в окупованому Криму 82 тисячі військовослужбовців особового складу.

У Генштабі підкреслили, що мова йде про активні війська.

Також повідомляється, що агресор тримає у Ростовській області понад 25 батальйонних тактичних груп. Крім того, Росія віддала наказ про формування мотострілецької дивізії.

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Українській армії стало відомо і про перекидання до Криму сучасніших літаків, зокрема, Як-130, Міг-29, Су-30М, а також вертольотів Мі-35М і Мі-24, наявність яких на півострові окупант приховує.

До слова, раніше міністр оборони Степан Полторак заявив, що Росія продовжує нарощувати військове угруповання біля кордонів України.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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