Найбільш успішними керівниками Комітетів Верховної Ради за кількістю прийнятих законопроектів є народні депутати Віктор Галасюк, Олександр Третьяков та Ганна Гопко.

Зокрема, у перші три роки роботи парламенту голова Комітету ВР з питань промислової політики та підприємництва Віктор Галасюк став ініціатором 48 прийнятих законопроектів. Голова Комітету у справах ветеранів та осіб з інвалідністю Олександр Третьяков ініціював 22 прийнятих законопроекти. Голова Комітету у закордонних справах Ганна Гопко ініціювала 19 прийнятих законопроектів.

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За даними іншого дослідження, проведеного Інститутом публічної політики та консалтингу ІНПОЛІТ, метою якого став аналіз законодавчої активності Верховної Ради протягом VIII сесії у 2018 році, ТОП-10 депутатів Верховної Ради за ефективністю виглядав наступним чином: Ірина Луценко – 4 власних законопроекти + 8 в співавторстві, Олег Ляшко– 3 власних + 6 в співавторстві; Ніна Южаніна – 3 власних + 4 в співавторстві; Михайло Довбенко– 3 власних + 4 в співавторстві; Сергій Пашинський (НФ) – 2 власних + 6 в співавторстві; Андрій Вадатурський – 3 власних + 3 в співавторстві; Ірина Геращенко– 2 власних + 5 в співавторстві; Олександр Третьяков – 3 власних + 2 в співавторстві; Олег Кулініч– 2 власних + 4 в співавторстві, Максим Бурбак – 0 власних + 7 у співавторстві.

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