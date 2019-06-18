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Факти / Україна / Політика

Ветерани АТО та волонтери Чернігівщини висунули у депутати відомого правозахисника

У місті Прилуки Чернігівської області ветерани АТО та волонтери висунули у депутати свого кандидата Сергія Коровченка.

Сергій Коровченко

17 червня в місті Прилуки Чернігівської області ветерани АТО, солдати та волонтери висунули свого кандидата до Верховної Ради – відомого правозахисника та громадського діяча Сергія Коровченка.

– Ми з побратимами вирішили підтримати Сергія Коровченка, тому що побачили його реальну допомогу Збройним Силам України. Також він допомагає різним волонтерським організаціям, які передають допомогу на передову.

Він неодноразово допомагав нашій військовій частині, яка знаходиться в місті Прилуки. Тому ми бачимо, що це людина честі та совісті, – заявив під час висунення ветеран АТО Павло Сакадьол.

За словами волонтерів, їм необхідний представник, який буде працювати над посиленням обороноздатності країни, а також продовжуватиме займатися реальними справами, зокрема, допомагатиме солдатам на передовій.

– Сергій Коровченко – це людина, яка не словом, а ділом допомагає нашим хлопцям на фронті. На численні звернення щодо надання допомоги ми ніколи не чули відмови ні в день, ні вночі.

Робота волонтерів була б неможливою без таких справжніх патріотів. Від імені волонтерської організації та воїнів-захисників я хочу подякувати Сергію Коровченку за допомогу.

Ми підтримуємо його кандидатуру в народні депутати. З такими політиками Україна стане сильною, і ми переможемо ворога. Перемога буде за нами! – завив під час висування голова громадської організації Патріот Прилуки Олександр Дуденок.

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Сергій Коровченко балотуватиметься за 210 одномандатним виборчим округом, до якого входять Прилуцький, Бобровицький та Козелецький райони Чернігівської області. Заснований ним громадський рух Оновлення займається правозахисною діяльністю та вирішенням соціальних проблем жителів Чернігівщини.

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Джерело: Українські новини

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