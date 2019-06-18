Київ паралізували численні затори через обмеження руху по Північному мосту.

У Києві на багатьох дорогах утворилися сильні затори.

На правому березі ускладнено рух на проспекті Перемоги, в районі станції метро Берестейська, Політехнічний інститут, Шулявська, на вулиці Жилянська, на проспекті Валерія Лобановського, Голосіївському проспекті, вулиці Набережно-Хрещатицькій та на Подолі.

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Також через обмеження руху на Північному мосту стоять Дарницький міст і міст Патона.













Затори в Києві: стоять мости і правий берег міста (КАРТА) / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що узбіччя доріг на під’їздах до Києва заполонили вантажівки – фури не пускають до столиці через сильну спеку.