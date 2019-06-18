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Факти / Україна / Політика

Зеленський за обмін утримуваних в ОРДЛО “хоча б 10 на 10”

Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Федеративної Республіки Німеччина зустрівся з головою Бундестагу ФРН Вольфгангом Шойбле, де висловився за обмін невеликої кількості полонених для початку процесу деескалації на Донбасі.

Зеленський за обмін утримуваних в ОРДЛО “хоча б 10 на 10”

Під час зустрічі сторони обговорили питання припинення війни та повернення заручників. Президент України зазначив, що обмін людей хоча б 10 на 10 чи 15 на 15 міг би показати бажання іншої сторони почати процес деескалації.

Президент зазначив, що Україна починає проект розбудови Донбасу вже зараз.

– І тут Європа може нам допомогти. Нам треба відбудовувати школи, дитсадки, дороги, яких немає, – наголосив Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський поінформував голову Бундестагу ФРН про перші законодавчі ініціативи, які він хоче реалізувати після обрання нового парламенту.

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Зокрема, це запуск Вищого антикорупційного суду, ухвалення законів про відповідальність за незаконне збагачення, про імпічмент та скасування депутатської недоторканності.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський зустрінеться з Ангелою Меркель. Факти ICTV публікували програму офіційного візиту президента України до Берліна.

Джерело: Адміністрація Президента

Фото: Адміністрація Президента

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