Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Федеративної Республіки Німеччина зустрівся з головою Бундестагу ФРН Вольфгангом Шойбле, де висловився за обмін невеликої кількості полонених для початку процесу деескалації на Донбасі.

Під час зустрічі сторони обговорили питання припинення війни та повернення заручників. Президент України зазначив, що обмін людей хоча б 10 на 10 чи 15 на 15 міг би показати бажання іншої сторони почати процес деескалації.

Президент зазначив, що Україна починає проект розбудови Донбасу вже зараз.

– І тут Європа може нам допомогти. Нам треба відбудовувати школи, дитсадки, дороги, яких немає, – наголосив Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський поінформував голову Бундестагу ФРН про перші законодавчі ініціативи, які він хоче реалізувати після обрання нового парламенту.

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Зокрема, це запуск Вищого антикорупційного суду, ухвалення законів про відповідальність за незаконне збагачення, про імпічмент та скасування депутатської недоторканності.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський зустрінеться з Ангелою Меркель. Факти ICTV публікували програму офіційного візиту президента України до Берліна.