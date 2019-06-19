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Факти / Україна

Формула Роттердам+ перестала працювати в кінці травня – Герус

Формула розрахунку собівартості електроенергії, яка виробляється теплоелектростанціями, Роттердам+ не працює в Україні з кінця травня.

Теплова електростанція

Представник президента у Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив, що формула Роттердам+ не працює, оскільки тарифи на теплову енергетику нижчі, ніж мали б бути.

Наразі вартість теплової електроенергії за зазначеною формулою має становити приблизно 2 грн/кВт-год.

Проте в останню декаду травня тариф знизився до 1,53 грн/кВт-год, а у червні – до 1,43 грн/кВт-год.

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Герус повідомив, що за його підрахунками у травні-червні 2018 року тарифи були на 17-24% вищими.

До слова, президент Володимир Зеленський внесе до Верховної Ради законопроект, який пропонує скасувати формулу Роттердам+.

Джерело: Андрій Герус

Фото: Dreamstime

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