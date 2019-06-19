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Факти / Україна

Громади не повинні отримувати свої гроші з піпетки по гривні – Тимошенко

Громади у регіонах повинні самі розпоряджатися своїми доходами, вважає Юлія Тимошенко.

Громади не повинні отримувати свої гроші з піпетки по гривні – Тимошенко

Громади у регіонах повинні самі розпоряджатися своїми доходами, а не отримувати їх від центральної влади.

Таку думку висловила лідер партії Батьківщина Юлія Тимошенко в ефірі Свободи слова на ICTV.

– У громад повинні бути три свободи. Перша – вільно отримувати свої власні закріплені податки. Щоб не забирали у центр, а потім із піпетки не капали у громаду по одній гривні.

Якщо ми зараз говоримо про децентралізацію, ми повинні подивитися на розподіл бюджету за доходами, скільки відсотків йде громадам, а скільки відсотків держбюджету.

Першої свободи у наших громадах не існує. Тільки 20,7% – це ті доходи, які отримує громада. Усе інше забирається у центр, а потім направляються туди субвенції. Тобто громада практично не розпоряджається своїми доходами.

Читайте: Батьківщина не працюватиме в опозиції – Тимошенко

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що винесе на розгляд Кабміну ініціативу про скорочення на 50% районних і обласних державних адміністрацій.

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