Уряд ухвалив рішення про збільшення заробітної плати для мерів міст.

Кабінет міністрів збільшив посадовий оклад для голів обласних рад та мера Києва з 15,4 тис. грн до 17,76 тис. грн.

Відповідно до ухвалених змін, заробітна плата перших заступників і секретаря Київради зросла до 15,54 тис. грн, заступників – до 13,88 тис. грн.

Розмір окладу фахівців апарату рад виріс з 3,5 тис. грн до 3,8 тис. грн.

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Крім того, посадові оклади голів районних рад підвищили до 14,27 тис. грн, місцевих, сільських та селищних голів – до 15,54 – 9,5 тис. грн в залежно від групи міст.

До слова, надбавка з 1 по 15 ранг тепер становитиме від 200 грн від 1 тис. грн.

Нагадаємо, раніше Кабмін схвалив пілотний проект з доставки пенсій додому.