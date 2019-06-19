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Факти / Україна

Кабмін підвищив зарплату мерам міст

Уряд ухвалив рішення про збільшення заробітної плати для мерів міст.

Кабмін підвищив зарплату мерам міст

Кабінет міністрів збільшив посадовий оклад для голів обласних рад та мера Києва з 15,4 тис. грн до 17,76 тис. грн.

Відповідно до ухвалених змін, заробітна плата перших заступників і секретаря Київради зросла до 15,54 тис. грн, заступників – до 13,88 тис. грн.

Розмір окладу фахівців апарату рад виріс з 3,5 тис. грн до 3,8 тис. грн.

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Крім того, посадові оклади голів районних рад підвищили до 14,27 тис. грн, місцевих, сільських та селищних голів – до 15,54 – 9,5 тис. грн в залежно від групи міст.

До слова, надбавка з 1 по 15 ранг тепер становитиме від 200 грн від 1 тис. грн.

Нагадаємо, раніше Кабмін схвалив пілотний проект з доставки пенсій додому.

Фото: НБУ

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