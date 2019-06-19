Рада національної безпеки і оборони може переглянути торгівельні обмеження стосовно ОРДЛО тільки після повернення українських активів в українське правове поле.
Представник України в ТКГ Леонід Кучма зробив заяву щодо перегляду торгівельних обмежень з ОРДЛО.
– Вся наша робота має бути дорогою з двостороннім рухом, всі процеси повинні відбуватися виключно на засадах обопільності.
Тільки після повернення українських активів в українське правове поле може йтися про перегляд рішення РНБО щодо впровадження торгівельних обмежень відносно ОРДЛО, – йдеться у заяві Леоніда Кучми.
Дарка Оліфер додала, що для істотного прогресу у роботі ТКГ потрібна політична воля лідерів країн Нормандської четвірки.
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Кучма вважає, що така зустріч могла б дати сутнісний імпульс для прогресу за всіма напрямками реалізації Мінських угод.
Окремо українська сторона наголосила на неприпустимості видачі паспортів РФ мешканцям ОРДЛО
Раніше Леонід Кучма обговорив із надзвичайним і повноважним послом Японії в Україні Такаші Кураі війну на Донбасі.
Джерело: Дарка Оліфер