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Факти / Україна / Політика

Кучма назвав умову скасування блокади ОРДЛО

Рада національної безпеки і оборони може переглянути торгівельні обмеження стосовно ОРДЛО тільки після повернення українських активів в українське правове поле.

Кучма назвав умову скасування блокади ОРДЛО

Представник України в ТКГ Леонід Кучма зробив заяву щодо перегляду торгівельних обмежень з ОРДЛО.

– Вся наша робота має бути дорогою з двостороннім рухом, всі процеси повинні відбуватися виключно на засадах обопільності.

Тільки після повернення українських активів в українське правове поле може йтися про перегляд рішення РНБО щодо впровадження торгівельних обмежень відносно ОРДЛО, – йдеться у заяві Леоніда Кучми.

Дарка Оліфер додала, що для істотного прогресу у роботі ТКГ потрібна політична воля лідерів країн Нормандської четвірки.

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Кучма вважає, що така зустріч могла б дати сутнісний імпульс для прогресу за всіма напрямками реалізації Мінських угод.

Окремо українська сторона наголосила на неприпустимості видачі паспортів РФ мешканцям ОРДЛО

Раніше Леонід Кучма обговорив із надзвичайним і повноважним послом Японії в Україні Такаші Кураі війну на Донбасі.

Джерело: Дарка Оліфер

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