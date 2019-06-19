Українська компанія Infopulse Ukraine отримала нагороду від Microsoft за проект впровадження системи SAP для фармацевтичного підприємства Дарниця.

Компанія Infopulse Ukraine (Київ) стала українським володарем нагороди Microsoft Country Partner of the Year 2019, яку світовий IT-гігант вручає своїм партнерам, які реалізували найбільш успішні проекти на основі рішень від Microsoft.

Для Infopulse Ukraine таким проектом стало впровадження системи SAP на основі платформи Microsoft Azure для Приватного акціонерного товариства (ПрАТ) Фармацевтична фірма Дарниця (Київ).

Як повідомляє компанія, це перший випадок впровадження такої технології на великому українському підприємстві.

– Дарниця інвестувала понад €200 млн в дослідження, технології та обладнання протягом 2008-2018 років. Ми впевнені, що цифрові інновації позитивно вплинуть на всі аспекти нашого бізнесу, стратегію, операційну діяльність і на всю нашу компанію загалом, – зазначив голова виконавчої ради керуючої компанії Дарниця Дмитро Шимків.

Нагорода Microsoft Country Partner of the Year вручається в декількох категоріях. Переможців обирають з більш ніж 2 900 компаній, що представляють 115 країн світу.

Infopulse Ukraine – велика міжнародна компанія з розробки програмного забезпечення та IT-рішень для бізнесу. Вона заснована в Україні в 1991 році та має кілька філій і представництв у Центральній та Східній Європі.

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ПрАТ Фармацевтична фірма Дарниця засновано в 1930 році. Вона є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Портфель компанії включає близько 250 найменувань готових лікарських засобів. У 2018 році Дарниця збільшила чистий прибуток на 31,3%, до 449,134 млн грн.

Зараз Дарниця проводить діджиталізацію життєвого циклу лікарських препаратів і ставить перед собою мету стати повністю цифровою компанією. Кінцевий бенефіціар Дарниці – фармацевт і меценат Гліб Загорій.

Нагадаємо, фармацевтична фірма Дарниця запустила мобільний додаток GreenBook.