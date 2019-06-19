МЗС України прокоментувало оприлюднені результати розслідування щодо збиття літака Малайзійських авіаліній МН17.

Міністерство закордонних справ України закликає Росію співпрацювати зі слідством у розслідуванні катастрофи літака Малайзійських авіаліній МН17.

– Ми закликаємо РФ визнати свою відповідальність за постачання зброї та співпрацювати зі слідством, як це передбачено резолюцією РБ ООН 2166 від 17 липня 2014 року, — зазначили у відомстві.

МЗС звертає увагу на те, що кримінальне переслідування підозрюваних в організації та вчиненні злочинів навколо збиття літака нерозривно пов’язане також і з відповідальністю Росії, як держави, за грубе порушення низки міжнародно-правових норм.

Серед них — положення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму, яка є предметом розгляду справи України проти Росії у Міжнародному Суді ООН.

– Результати розслідування збиття літака Малайзійських авіаліній МН17 мають ключове значення, адже дають остаточну відповідь на питання, звідки смертоносна зброя потрапила на територію України і хто організував цю операцію. Названі основні підозрювані: чинні і колишні співробітники російських спецслужб і громадянин України, який надавав їм сприяння, — зазначили у міністерстві.

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Слідству доведеться з’ясувати роль так званого прем’єр-міністра Криму Аксьонова та інших високопосадовців у організації злочину, а також назвати його безпосередніх виконавців — членів екіпажу бука.

Нагадаємо, 17 липня в небі над Донецькою областю сталася катастрофа літака Боїнг-777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам – Куала-Лумпур.

Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу Бук. Усі 298 осіб, що перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них були громадянами Нідерландів.