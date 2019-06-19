Станція радіоелектронної боротьби українського виробництва пройшла успішні випробування на полігоні.

Перший серійний зразок станції радіоелектронної боротьби Р-330КВ1М пройшов випробування на одному з полігонів на Харківщині.

За повідомленням Укроборонпрому, станція, яку виготовили на ДП ЦКБ Протон, підтвердила усі задані характеристики.

Автоматизована станція радіоперешкод короткохвильового радіозв’язку створена для розладнання радіозв‘язку противника на відстані у декілька десятків кілометрів.

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Також станція здатна блокувати роботу всіх сучасних короткохвильових радіостанцій, зокрема і тих, що створені спеціально для роботи в умовах активних радіоперешкод.

Як повідомлялося, в Україні провеливипробування ударних безпілотників Bayraktar TB2.