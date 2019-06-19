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Факти / Україна

Не стріляли, але притягнули Бук: суть обвинувачення підозрюваних у катастрофі МН17

Глава Національної прокуратури Королівства Нідерланди Фред Вестербеке обгрунтував звинувачення підозрюваних у катастрофі Boeing МН17 – Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського, Олега Пулатова і Леоніда Харченка.

ЗРК Бук

Самі обвинувачені не стріляли по Boeing МН17 на Донбасі, але організували доставку озброєння, тому їх вважають підозрюваними, зазначив Фред Вестербеке.

Глава Національної прокуратури Королівства Нідерланди зазначив, що станом на липень 2014 року всі четверо підозрюваних були залучені до військового конфлікту на Донбасі.

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– Їх метою було закріпитися на сході України. Використовувалися засоби протиповітряної оборони. І ці четверо підозрюються в тому, що співпрацювали у липні 2014 року, що призвело до того, що був збитий пасажирський літак. Ніхто з них не натиснув кнопку сам, але вони тісно співпрацювали з метою доставки озброєння, і тому їх можна вважати підозрюваними в тому, що вони причетні до збиття МН17, – пояснив прокурор на прес-конференції в Утрехті.

Раніше слідство назвало чотирьох підозрюваних у трагедії рейсу МН17.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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