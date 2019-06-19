Спокійний літній вечір в одеському мікрорайоні Слобідка раптово прорізали завивання сирен та заграва пожежі. Загорілося одне з відділень обласного центру психічного здоров’я.

На момент займання у старій будівлі відділення для ветеранів війни перебували троє медпрацівників і 54 пацієнти.

Більшість із них ще до прибуття рятувальників встигла винести на собі медсестра Юлія Нікіта. Та сама відважна жінка, хвора на астму, врятуватися не змогла. На місці загинули і троє пацієнтів. Ще троє потім померли в лікарні.

Попри героїчний вчинок медсестри її родині довелося вибивати гроші на поховання.

Головне питання – що ж сталося в одеській психлікарні? Чи правильно діяв персонал, чому у відділенні було майже 60 пацієнтів і тільки троє медиків? Адже зрозуміло, що цифри неспівставні у разі надзвичайних подій. Без відповіді й питання, чому сталася пожежа. Слідство схиляється до версії, що це був підпал.

Читайте: В Одесі сталася пожежа у психіатричній лікарні: загинули шестеро осіб

Це можна одразу зрозуміти, проаналізувавши місце трагедії. Пожежа виникла в прибудові, яка межувала із парканом. За словами медперсоналу, пацієнти цього зробити не могли.

Але що з сигналізацією?

Чому вона не попередила про загоряння? Виявляється, в цій лікарні, на відміну від інших, сигналізація була. Її встановили після численних приписів надзвичайників і прокуратури.

Недбалість чи підпал? Версії причин трагедії в одеській психлікарні

Монтаж сигналізації ще до кінця не завершений. Виведена вона не на центральний пульт ДСНС, а на місцевий, лікарняний. Але ось парадокс – виявляється сигналам не завжди довіряють.

Є цікавий факт – це вже не перша пожежа в лікарні. У квітні горіло інше відділення. Тоді обійшлося без жертв. Чи так вже випадково – дві пожежі за три місяці.

Одесою вже ширяться чутки, що комусь знадобилася психлікарня. Точніше земля, на якій вона стоїть.

До слова, пожежа в психлікарні Одеси: одна людина у критичному стані, загинули шестеро.