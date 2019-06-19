Сьогодні у кількох областях України очікуються короткочасні дощі, грози.

19 червня у західних, південних та східних областях пройдуть короткочасні дощі, грози.

На решті території України опадів не очікується.

Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі коливатиметься у межах 15-20° тепла, в Одеській області – до 23°. Вдень повітря прогріється до 26-31° тепла, на півдні країни варто очікувати до 34° вище нуля.

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У Києві сьогодні без опадів.

Вночі температура триматиметься у межах 18-20° тепла, а вдень підніметься до 28-30°.

До слова, протягом тижня в Україні переважатиме суха погода, а дощів слід очікувати у західних областях.