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Факти / Україна

Поліція розслідує загибель Тимчука як умисне убивство

Поліція відкрила кримінальну справу про умисне вбивство через загибель нардепа  Дмитра Тимчука.

Поліція розслідує загибель Тимчука як умисне убивство

Смерть Дмитра Тимчука розслідуватимуть як умисне вбивство. Відповідне кримінальне провадження за фактом смерті народного депутата України відкрила Національна поліція України.

Справа щодо загибелі Дмитра Тимчука проходить за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Читайте: Дмитро Тимчук: біографія і чим запам’ятався депутат

Нагадаємо, в Києві вранці 19 червня загинув Дмитро Тимчук. Правоохоронці розглядають три версії причин смерті нардепа – убивство, самогубство, або необережне поводження зі зброєю.

Джерело: Нацполіція

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