Загинув Дмитро Тимчук. Адміністрація президента України висловлює співчуття рідним і близьким народного депутата.

Дмитро Тимчук загинув внаслідок вогнепального поранення, причини смерті встановлює слідство. Депутат від Народного фронту був координатором групи Інформаційний спротив.

Президент України Володимир Зеленський висловлює повагу та співчуття у зв’язку з трагічним інцидентом.

– Не стало Дмитра Тимчука. Патріот, народний депутат, офіцер, військовий журналіст, а від початку російської агресії в Криму співзасновник Інформаційного спротив» надійно тримав фронт інформаційної війни. Президент співчуває рідним і близьким Дмитра. Це велика втрата для країни, – зазначиди в АП.

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Дмитро Тимчук військовий експерт, який у 2014 році став першим, хто інформував про події в Криму і на Донбасі та почав протистояти російській пропаганді.

Нагадаємо, в Києві вранці 19 червня загинув Дмитро Тимчук.