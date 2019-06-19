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Факти / Україна / Політика

Президент співчуває родині Дмитра Тимчука

Загинув Дмитро Тимчук. Адміністрація президента України висловлює співчуття рідним і близьким народного депутата.

Президент співчуває родині Дмитра Тимчука

Дмитро Тимчук загинув внаслідок вогнепального поранення, причини смерті встановлює слідство. Депутат від Народного фронту був координатором групи Інформаційний спротив.

Президент України Володимир Зеленський висловлює повагу та співчуття у зв’язку з трагічним інцидентом.

– Не стало Дмитра Тимчука. Патріот, народний депутат, офіцер, військовий журналіст, а від початку російської агресії в Криму співзасновник Інформаційного спротив» надійно тримав фронт інформаційної війни.

Президент співчуває рідним і близьким Дмитра. Це велика втрата для країни, – зазначиди в АП.

Читайте: Дмитро Тимчук: біографія і чим запам’ятався депутат

Дмитро Тимчук військовий експерт, який у 2014 році став першим, хто інформував про події в Криму і на Донбасі та почав протистояти російській пропаганді.

Нагадаємо, в Києві вранці 19 червня загинув Дмитро Тимчук.

Джерело: Адміністрація Президента

Фото: УНІАН

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