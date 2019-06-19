Загинув Дмитро Тимчук. Адміністрація президента України висловлює співчуття рідним і близьким народного депутата.
Дмитро Тимчук загинув внаслідок вогнепального поранення, причини смерті встановлює слідство. Депутат від Народного фронту був координатором групи Інформаційний спротив.
Президент України Володимир Зеленський висловлює повагу та співчуття у зв’язку з трагічним інцидентом.
– Не стало Дмитра Тимчука. Патріот, народний депутат, офіцер, військовий журналіст, а від початку російської агресії в Криму співзасновник Інформаційного спротив» надійно тримав фронт інформаційної війни.
Президент співчуває рідним і близьким Дмитра. Це велика втрата для країни, – зазначиди в АП.
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Дмитро Тимчук військовий експерт, який у 2014 році став першим, хто інформував про події в Криму і на Донбасі та почав протистояти російській пропаганді.
Нагадаємо, в Києві вранці 19 червня загинув Дмитро Тимчук.