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Факти / Україна

У справі про катастрофу MH17 звинувачення оголосили чотирьом підозрюваним

У справі про катастрофу Boeing MH17 на Донбасі у липні 2014 року звинувачення у вбивстві оголосили чотирьом підозрюваним. На них видадуть ордер на арешт, і вони будуть оголошені в міжнародний розшук.

Катастрофа MH17

Слідство назвало чотирьох підозрюваних у трагедії рейсу МН17.

Серед них – росіяни Ігор Стрєлков (Гіркін), Сергій Дубинський, Олег Пулатов і українець Леонід Харченко.

На прес-конференції Спільної слідчої групи заявили, що на чотирьох підозрюваних будуть видані міжнародні ордери на арешт. Двоє з них на даний час знаходяться у Росії.

Наразі міжнародні слідчі шукають свідків, щоб визначити – хто прийняв рішення про відправку на Донбас ЗРК Бук, яким збили MH-17.

Вони поки не знають, чи вдасться висунути обвинувачення тим, хто безпосередньо запустив ракету в MH-17, та іншим фігурантами справи, тому що не вистачає інформації.

Судовий процес розпочнеться 9 березня 2020 року.

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Вони є також у списку людей, оприлюдненому групою Bellingcat, які несуть відповідальність за доставку ЗРК Бук і катастрофу літака.

Раніше заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль заявила, що чотирьом людям, які причетні до катастрофи Boeing MH17, оголосять про підозру після оприлюднення їхніх імен Спільною слідчою групою.

Джерело: NOS

Фото: Getty Images

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