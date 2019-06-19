Звільнені у грудні 2017 року українські заручники були жертвами сексуального насильства.

Звільнені українські заручники зізналися, що були жертвами сексуального насильства.

Як повідомила перший заступник голови парламенту Ірина Геращенко, одним із кричущих випадків такого насильства була спроба зґвалтування у травні 2017 року.

Тоді п’яні бойовики намагалися зґвалтувати цивільну спостерігачку СММ ОБСЄ.

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Крім того, 12 українських заручників, яких звільнили у грудні 2017 року, також зізналися у тому, що були жертвами подібних злочинів.

До слова, у доповіді ООН повідомляється про понад 30 таких інцидентів, які сталися від початку березня 2014 року по січень 2017 року з обох сторін лінії розмежування.

З 16 серпня 2015 року по листопад 2018 року зафіксували вже 40 подібних порушень прав людини, зокрема і сексуальне насильство під час незаконного утримання.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський зустрівся з родичами полонених українців.