19 червня Верховна Рада продовжує розглядати 4,5 тис. правок проекту Виборчого кодексу.

На пленарному засіданні Верховної Ради народні депутати продовжать розгляд у другому читанні поправок до проекту Виборчого кодексу.

Всього до зазначеного проекту накопичилося близько 4,5 тис. поправок.

Відновлять розгляд питання з 466 поправки до проекту Виборчого кодексу.

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До слова, велика кількість правок пов’язана з тим, що робота над проектом тривала кілька років. Частина правок пов’язана із законодавчими нововведеннями і тому з ними потрібно визначитися у залі ВР.

Одне з найбільших нововведень законопроекту – відкриті виборчі списки. Він також створює єдину уніфіковану правову основу для підготовки і проведення виборів в Україні.

За словами спікера Верховної Ради Андрія Парубія, Виборчий кодекс можуть ухвалити 4 або 11 липня.