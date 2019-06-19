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Факти / Україна

Верховна Рада розглядає поправки до Виборчого кодексу

19 червня Верховна Рада продовжує розглядати 4,5 тис. правок проекту Виборчого кодексу.

Верховна Рада

На пленарному засіданні Верховної Ради народні депутати продовжать розгляд у другому читанні поправок до проекту Виборчого кодексу.

Всього до зазначеного проекту накопичилося близько 4,5 тис. поправок.

Відновлять розгляд питання з 466 поправки до проекту Виборчого кодексу.

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До слова, велика кількість правок пов’язана з тим, що робота над проектом тривала кілька років. Частина правок пов’язана із законодавчими нововведеннями і тому з ними потрібно визначитися у залі ВР.

Одне з найбільших нововведень законопроекту – відкриті виборчі списки. Він також створює єдину уніфіковану правову основу для підготовки і проведення виборів в Україні.

За словами спікера Верховної Ради Андрія Парубія, Виборчий кодекс можуть ухвалити 4 або 11 липня.

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