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Факти / Україна

Війна на Донбасі: загинув український військовий, ще одного поранено

Один український військовослужбовець загинув на Донбасі, ще один отримав поранення.

ООС Донбас

Проросійські бойовики чотири рази обстрілювали українських військових в районі проведення Операції об’єднаних сил.

В результаті обстрілів загинув один військовий ЗСУ, ще один отримав поранення.

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Бойовики застосовували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Обстріли відбувалися біля Новотроїцького, Лебединського, Мар’їнки і Новозванівки.

Раніше Факти ICTV писали про те, що напередодні засідання ТКГ бойовики запустили хвилю поширення фейків.

Джерело: ООС

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