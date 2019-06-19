PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Вибори до парламенту 2019: у кандидатів проблеми з відкриттям рахунків

Центральна виборча комісія отримує звернення від кандидатів у народні депутати в одномандатних округах щодо неможливості відкриття поточних рахунків виборчих фондів.

Голова ЦВК Тетяна Сліпачук

Голова ЦВК Тетяна Сліпачук заявила, що вже двічі надсилали до НБУ роз’яснення щодо відкриття рахунків виборчих фондів кандидатів у народні депутати, які регулятор перенаправив в усі банки, проте скарги від кандидатів продовжують надходити.

– На запитання, чому ж так відбувається, працівники відповідають, що у них немає інструкцій від ЦВК чи НБУ… Єдине, на що можна списати позицію деяких банків – це банальна проблема внутрішньої комунікації, – наголосила Спіпачук та порадила кандидатам напряму звертатись до НБУ і в ЦВК у разі виникнення проблем.

Вона також нагадала, що кандидат у народні депутати в одномандатному виборчому окрузі зобов’язаний відкрити рахунок свого виборчого фонду не пізніш як на десятий день з дня реєстрації ЦВК.

Читайте: Вибори до Верховної Ради 2019: ЦВК затвердила кошторис

Станом на 18 червня відкрито 16 рахунків виборчих фондів.

Нагадаємо, на вибори до Верховної Ради ЦВК зареєструвала сім політичних партій.

Фото: ЦВК

Джерело: ЦВК

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Коли в Україні парламентські вибори
Різниця між відкритими і закритими списками – все про вибори в Раду
Разумков назвав перші завдання нової Ради
Список Слуги народу після постпраймерізу скоротиться – Разумков
ЦВК зареєструвала сім партій на вибори в Раду
Конституційний суд не зможе зупинити вибори до Верховної Ради – голова ЦВК
У ЦВК пояснили, чому Єфремов не може бути включений у список Опоблоку
Список партій на вибори до Верховної Ради 2019
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка