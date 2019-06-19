Центральна виборча комісія отримує звернення від кандидатів у народні депутати в одномандатних округах щодо неможливості відкриття поточних рахунків виборчих фондів.

Голова ЦВК Тетяна Сліпачук заявила, що вже двічі надсилали до НБУ роз’яснення щодо відкриття рахунків виборчих фондів кандидатів у народні депутати, які регулятор перенаправив в усі банки, проте скарги від кандидатів продовжують надходити.

– На запитання, чому ж так відбувається, працівники відповідають, що у них немає інструкцій від ЦВК чи НБУ… Єдине, на що можна списати позицію деяких банків – це банальна проблема внутрішньої комунікації, – наголосила Спіпачук та порадила кандидатам напряму звертатись до НБУ і в ЦВК у разі виникнення проблем.

Вона також нагадала, що кандидат у народні депутати в одномандатному виборчому окрузі зобов’язаний відкрити рахунок свого виборчого фонду не пізніш як на десятий день з дня реєстрації ЦВК.

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Станом на 18 червня відкрито 16 рахунків виборчих фондів.

Нагадаємо, на вибори до Верховної Ради ЦВК зареєструвала сім політичних партій.

Фото: ЦВК