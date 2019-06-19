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Факти / Україна

Визначено дату суду у Гаазі над підозрюваними у катастрофі MH17

Суд над підозрюваними у катастрофі МН17 розпочнеться 9 березня 2020 року в Гаазі.

Визначено дату суду у Гаазі над підозрюваними у катастрофі MH17

Суд у справі про катастрофу Boeing MH17 розпочнеться 9 березня 2020 року у Гаазі.

Про це повідомив голова Спільної слідчої групи Фред Вестербейке.

Ми думаємо, що зможемо передати справу до суду до кінця року. Кримінальний процес відбудеться в суді в Гаазі, який проведе засідання в умовах посиленої безпеки в кримінальному комплексі Схіппола. Суд інформував нас, що розгляд справи розпочнеться 9 березня 2020 року о 10.00, – зазначив Фред Вестербейке.

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Голова слідчої групи закликав підозрюваних бути присутніми під час судового процесу або контактувати зі слідчою групою до його початку.

Він звернув увагу на те, що суд відбудеться навіть за відсутності підозрюваних.

Нагадаємо, раніше СБУ оголосила підозру чотирьом фігурантам справи про катастрофу Boeing MH17.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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