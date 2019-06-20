Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що не балотуватиметься до Верховної Ради.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що відмовився від ідеї балотуватися до Верховної Ради, оскільки не знайшов команду однодумців.

– Ідея йти по мажоритарці, яка мені здавалася досить симпатичною, закінчилася б тим, що я опинився б в Раді, в якій вже все поділено і вирішено. Хотілося більшого, – повідомив Клімкін.

Він додав, що нічого не звик робити в пів сили.

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За словами Клімкіна, у нього є нові ідеї, над втіленням яких він почне працювати відразу ж після завершення перебування на посаді міністра закордонних справ.

До слова, Конституційний суд визнав рішення про призначення позачергових парламентських виборів законним.

Джерело: Павло Клімкін