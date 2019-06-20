PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Польща готова приєднати газопровід до української ГТС

Польща готова запустити газопровід, який прокачає до України 2 млрд кубометрів газу.

Польща готова приєднати газопровід до української ГТС

Польща готова запустити газопровід, який з’єднає польську газотранспортну систему з українською.

Його пропускна здатність може скласти 2 млрд кубометрів, повідомив представник польського уряду з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Петро Наїмський.

– Це небагато, але коли українцям потрібна термінова допомога, ми готові її надати.

За словами чиновника, ГТС будуть з’єднуватися у Германовіцах.

Наїмський підкреслив, що рішення від української сторони щодо цієї пропозиції ще не надходило.

Читайте: Північний потік-2 і транзит газу: Зеленський озвучив Меркель позицію України

Як відомо, президент Володимир Зеленський під час зустрічі з делегацією США обговорив проект транспортування скрапленого природного газу з Польщі, яка раніше домовилася про контракт на придбання цього газу в американської компанії Venture Global LNG.

США просувають свій скраплений газ до Європи як альтернативу поставкам із Росії, що дозволить знизити залежність від монополії Газпрому. Водночас скраплений природний газ дорожчий через витрати на його транспортування.

Росія зі свого боку заявила, що готова знову постачати газ до України за зниженою ціною.

Джерело: Wyborcza

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Нафтогаз збирається запропонувати Газпрому контракт на своп газу
Ціну на газ для населення у червні знижено до 5,5 грн за кубометр
Нафтогаз відповів на можливість мирової угоди з Газпромом
Газ для українців подешевшає на 0,5 грн за кубометр
Росія готова продовжити транзит газу і висунула Україні умови
Росія погрожує перекрити транзит газу: чи встигне Україна підготуватися до зими
Тристоронні консультації щодо газу – названо можливу дату
Нові тарифні сюрпризи: що чекає українців після реформи ринку газу
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка