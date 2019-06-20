Польща готова запустити газопровід, який прокачає до України 2 млрд кубометрів газу.

Польща готова запустити газопровід, який з’єднає польську газотранспортну систему з українською.

Його пропускна здатність може скласти 2 млрд кубометрів, повідомив представник польського уряду з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Петро Наїмський.

– Це небагато, але коли українцям потрібна термінова допомога, ми готові її надати.

За словами чиновника, ГТС будуть з’єднуватися у Германовіцах.

Наїмський підкреслив, що рішення від української сторони щодо цієї пропозиції ще не надходило.

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Як відомо, президент Володимир Зеленський під час зустрічі з делегацією США обговорив проект транспортування скрапленого природного газу з Польщі, яка раніше домовилася про контракт на придбання цього газу в американської компанії Venture Global LNG.

США просувають свій скраплений газ до Європи як альтернативу поставкам із Росії, що дозволить знизити залежність від монополії Газпрому. Водночас скраплений природний газ дорожчий через витрати на його транспортування.

Росія зі свого боку заявила, що готова знову постачати газ до України за зниженою ціною.

Джерело: Wyborcza