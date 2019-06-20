Президент Володимир Зеленський скасував більше 50 указів своїх попередників з метою дерегуляції бізнесу.

Володимир Зеленський визнав недійсними 161 указ попередників. Про це йдеться в указі №418 та №419.

– Дерегуляція і створення сприятливих умов для ведення бізнесу є одним з пріоритетів команди президента. Сьогодні він скасував низку вимог, які заважали бізнесу працювати. Це 161 указ, – зазначила прес-секретар президента Юлія Мендель.

Вона зазначила, що від сьогодні скасовано штраф у п’ятикратному розмірі за порушення касової дисципліни. Скасовано мінімальний розмір оплати послуг нотаріусів. Тепер нотаріусам можна буде платити менше 1% від вартості нерухомості.

Читайте: СБУ має зупинити тиск на бізнес – Баканов

Скасування цих указів має знизити вартість оформлення операцій з нерухомістю.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що підтримає масштабну приватизацію.