PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Президент скасував 161 указ попередників

Президент Володимир Зеленський скасував більше 50 указів своїх попередників з метою дерегуляції бізнесу.

Президент скасував 161 указ попередників

Володимир Зеленський визнав недійсними 161 указ попередників. Про це йдеться в указі №418 та №419.

– Дерегуляція і створення сприятливих умов для ведення бізнесу є одним з пріоритетів команди президента. Сьогодні він скасував низку вимог, які заважали бізнесу працювати. Це 161 указ, – зазначила прес-секретар президента Юлія Мендель.

Вона зазначила, що від сьогодні скасовано штраф у п’ятикратному розмірі за порушення касової дисципліни. Скасовано мінімальний розмір оплати послуг нотаріусів. Тепер нотаріусам можна буде платити менше 1% від вартості нерухомості.

Читайте: СБУ має зупинити тиск на бізнес – Баканов

Скасування цих указів має знизити вартість оформлення операцій з нерухомістю.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що підтримає масштабну приватизацію.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка