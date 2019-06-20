У Православній церкві України вважають, що рішення “помісного собору”, який скликав Філарет не має юридичних наслідків.

У Православній церкві України заявили, що рішення, яке ухвалили під час “помісного собору”, який скликав Філарет не несе жодних юридичних наслідків.

– Такі збори в жодному разі не можуть бути визнаними Помісним собором, а їхні рішення є від початку нікчемними у юридичному і канонічному значенні цього терміну, не породжують юридичних наслідків та не підлягають виконанню, – йдеться у заяві.

Патріарха Філарета та інших осіб, які брали участь у зібранні закликали припинити роз’єднувати церкву та народ України.

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Згідно із заявою ПЦУ, проведення зборів з метою виокремити з Православної церкви нову структуру, назвавши її патріархатом, є порушенням 34-го Апостольського правила.

Нагадаємо, під час “помісного собору” Філарета скасували томос про єдину українську церкву ПЦУ.