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Факти / Україна

Вбивство журналіста Комарова: опублікований фоторобот підозрюваного

У поліції оприлюднили фоторобот імовірного нападника на Вадима Комарова.

Вбивство журналіста Комарова: опублікований фоторобот підозрюваного

Фоторобат нападника на черкаського журналіста Вадима Комарова, який помер у лікарні, був опублікований поліцією. Характерні прикмети злочинця –  високий зріст близько 190 см, худорлява статура. Він був одягнений у чорний одяг, на голові мав бейсболку чорного кольору з емблемою. Також підозрюваний сутулиться, а його голова голена або повністю лиса.

Взуття – черевики схожі на берці радянського зразка. При ходьбі він робить досить широкий крок.

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– Звертаємося до громадськості та всіх представників засобів масової інформації по допомогу в ідентифікації ймовірного нападника. Будь-яка ваша інформація щодо підозрюваного може бути корисною для слідства, – наголосив очільник Національної поліції Сергій Князєв.

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Вбивство журналіста Комарова: опублікований фоторобот підозрюваного / 3 фотографии

Нагадаємо, що 4 травня у Черкасах жорстоко побили журналіста Вадима Комарова. Після цього він впав у кому. Після цього він впав у кому, а в ніч на 20 червня від отриманих травм помер у лікарні.

Джерело: Нацполіція

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