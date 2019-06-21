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Факти / Україна / Політика

Ажіотаж у ЦВК: в останній день подали документи майже 1,2 тис. кандидатів

20 червня, в останній день реєстрації кандидатів на позачергових виборах народних депутатів 2019, до ЦВК подали документи близько 1,2 тис. мажоритарників.

цвк

Глава Центральної виборчої кормісії Тетяна Сліпачук заявила, що наплив охочих завжди припадав на останній тиждень реєстрації, проте кампанія на парламенських виборах 2019 року перевершила всі очікування.

– Вчорашній день завершився для багатьох працівників ЦВК, в тому числі і для мене, ледь не о 2.00 ночі. Не здивуюсь, якщо дехто навіть залишився ночувати на роботі, – розповіла вона.

За її словами, в останній день реєстрації, 20 червня, пакети документів подали близько 1,2 тис. кандидатів в одномандатних виборчих округах на виборах до Верховної Ради.

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Загалом до 20 червня було трохи більше 2 тис. заяв – і це без урахування кандидатів у загальнодержавному виборчому окрузі.

– Тепер у нас є п’ять днів, щоб обробити і прийняти рішення по кожному пакету документів. 25 червня ми оприлюднимо весь список кандидатів у депутати, а наступного дня затвердимо форму, колір і текст виборчих бюлетенів в загальнодержавному і одномандатних виборчих округах, – підсумувала Сліпачук.

Нагадаємо, на вибори до Верховної Ради ЦВК зареєструвала сім політичних партій.

Джерело: Тетяна Сліпачук

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