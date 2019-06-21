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Факти / Україна / Суспільство

Бойовики дев’ять разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі – поранено бійця

Від початку доби Збройні формування Росії на Донбасі дев’ять разів порушили режим тиші.

Бойовики дев’ять разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі – поранено бійця

У зоні проведення ООС бойовики дев’ять разів обстріляли українські позиції.

– Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм.

Також супротивник гатив із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, – заявили в ООС.

Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав бойову травму.

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Підрозділи ЗСУ дали адекватну відповідь на обстріли.

Нагадаємо, 17 червня у зоні бойових дій на Донбасі бойовики 30 разів порушили режим припинення вогню.

Джерело: ООС

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