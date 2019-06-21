У 2020 році Україна отримає від США фінансову допомогу на суму майже $700 млн.

Палата представників Конгресу США схвалила проекти законів про фінансування держустанов на 2020 рік, у яких передбачено майже $700 на підтримку України.

– У проекті закону Про асигнування на потреби Міністерства оборони на 2020 рік кошторис допомоги, яким пропонується виділити для безпекової підтримки Україні, визначений в обсязі $250 млн. Із зазначеної суми $50 млн має бути спрямовано виключно для надання летальної зброї оборонного характеру, – повідомляє Посольство України в США.

Окрім того, по лінії Держдепу і Агентства США з міжнародного розвитку та суміжних відомств розмір допомоги Україні сягне $445,7 млн. В цю суму входять асигнування за програмою Міжнародне військове фінансування.

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Аби Україна отримала цю допомогу, проекти аналогічних законодавчих актів має ще ухвалити Сенат, потім обидві палати Конгресу – узгодити їх остаточну редакцію, яка передаєтся на підпис президентові США.

Раніше Конгрес США затвердив пакет військової допомоги Україні на суму $250 млн у 2019 році.

Джерело: Посольство України в США