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Факти / Україна

На Одещині прощаються з Дариною Лук’яненко

В смт Іванівка (Одеська область) ховають Дарину Лук’яненко, яку знайшли мертвою 19 червня.

даша лукьяненко

В смт Іванівка (Одеська область) проходять похорони 11-річної Дарини Лук’яненко, яку знайшли мертвою 19 червня.

На похорон Дарини Лук’яненко зібралося кілька сотень місцевих жителів. Дівчинку ховають у закритій білій труні.

Через велику кількість людей, які прийшли попрощатися з Дариною Лук’яненко, поліцейським довелося заблокувати рух на вулиці Леніна. Присутні на похоронах не приховують емоцій.

Читайте: Причина смерті Дарини Лук’яненко: результати медекспертизи

Відспівування дівчинки проводили кілька священнослужителів і хор, після чого почалася траурна церемонія, в якій беруть участь близько 500 осіб.

Траурна процесія почала рух в сторону цвинтаря.

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На Одещині прощаються з Дариною Лук’яненко / 4 фотографии

До слова, підозрюваний у вбивстві Дарини Лук’яненко Микола Тарасов зізнався у скоєнні злочину.

Фото: Страна.UA

В Іванівці ховають вбиту Дарину Лук’яненко

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