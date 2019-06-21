В смт Іванівка (Одеська область) ховають Дарину Лук’яненко, яку знайшли мертвою 19 червня.
В смт Іванівка (Одеська область) проходять похорони 11-річної Дарини Лук’яненко, яку знайшли мертвою 19 червня.
На похорон Дарини Лук’яненко зібралося кілька сотень місцевих жителів. Дівчинку ховають у закритій білій труні.
Через велику кількість людей, які прийшли попрощатися з Дариною Лук’яненко, поліцейським довелося заблокувати рух на вулиці Леніна. Присутні на похоронах не приховують емоцій.
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Відспівування дівчинки проводили кілька священнослужителів і хор, після чого почалася траурна церемонія, в якій беруть участь близько 500 осіб.
Траурна процесія почала рух в сторону цвинтаря.
На Одещині прощаються з Дариною Лук’яненко / 4 фотографии
До слова, підозрюваний у вбивстві Дарини Лук’яненко Микола Тарасов зізнався у скоєнні злочину.
Фото: Страна.UA
В Іванівці ховають вбиту Дарину Лук’яненко
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