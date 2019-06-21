Погода в Україні 21 червня буде сонячною майже по всій території, дощитиме лише на заході.
У західних областях 21 червня очікуються дощі та грози. Температура повітря вдень становитиме 30-32°, вночі – 17-20°.
На півночі країни буде спекотно. Температура повітря вдень 30-33°, вночі 17-19°.
Залишатиметься спека і на сході. Вдень повітря прогріється до 33-35°, вночі – 18-20°.
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На півдні країни без опадів, температура повітря вдень 33-35 °, вночі – 21-23°.
У центральних областях та Києві температура становитиме 31-33° вдень, вночі – 19-21°.
До слова, раніше Факти ICTV писали про те, якою буде погода на вихідні.
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